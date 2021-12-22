Eskişehir'de alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi tedavi altına alındı - Haberler
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Eskişehir'de alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi tedavi altına alındı

Eskişehir'de alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi tedavi altına alındı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de, alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Y. (42), rahatsızlanması nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişinin, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ömer Y'nin alkolü nereden temin ettiğine yönelik çalışmaların sürdüğü duyuruldu.

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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