Eskişehir'de alacağını isteyen kişi borçlusu tarafından bıçaklandı

28.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:16

Eskişehir'de bir kişi, sosyal medya üzerinden iletişime geçip, alacağını tahsil etmek için gittiği buluşma noktasında borçlusu tarafından bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, kendisine borcu bulunan D.K. ile sosyal medya hesabı üzerinden mesajlaşan G.Ö. (26), Şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak'taki bir parkta buluştu.

Burada, D.K. ile G.Ö. arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Şüpheli D.K, yanında bulunan bıçakla G.Ö'yü sağ bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı G.Ö, burada tedavi altına alındı.

Polis tarafından yakalanan şüpheli D.K'nin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA