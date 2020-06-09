Eskişehir'de akılalmaz görüntüler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir'de akılalmaz görüntüler

Eskişehir'de Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak parklarda müzik eşliğinde bir arada oturan vatandaşların görüntüsü görenleri şoke etti.

Eskişehir'de akılalmaz görüntüler
09.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:51

Eskişehir'de Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak parklarda müzik eşliğinde bir arada oturan vatandaşların görüntüsü görenleri şoke etti.

Tüm Türkiye'de Korona virüs (Covid-19) etkilerinin zamanla kontrol altına alınmaya başlaması ile atılan normalleşme adımları sürüyor. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının düzenlenmemesi, kafe, restoran ve lokantaların tekrar faaliyete başlaması gibi adımlar atılırken vatandaşların normalleşme sürecini yanlış anlayarak tedbirsiz hareket etmesi ise kamuoyunu tedirgin ediyor. Son olarak İzmir Kordonboyu'nda ve İstanbul Moda sahilinde vatandaşların tedirsiz normalleşmesi ile ortaya çıkan görüntülere bir yenisi de Eskişehir'de eklendi. Özellikle gençlerin buluşma noktası olan Kanlıkavak parkında hafta sonu ve geçtiğimiz gün yaşanan kalabalık dikkat çekti. Sümer mahallesinde bulunan parkta yüzlerce vatandaş müzik eşliğinde sosyal mesafe gibi tedbirlere uymadan bir arada oturup doyasıya eğlendi. Her gün ortaya çıkan benzer manzaralar görenleri hayrete düşürürken o anlar ise duyarlı vatandaşlar tarafından görüntülendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Haber
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Haber
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan 'Orduyu çağırın' yazısı istifa getirdi
Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan "Orduyu çağırın" yazısı istifa getirdi
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı
'Yarın olsun bunun hesabını sorarım' diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
'Görünmez Adam'a bir adım daha yaklaşıldı! Bilim insanları şeffaf insan hücresi üretti
"Görünmez Adam"a bir adım daha yaklaşıldı! Bilim insanları şeffaf insan hücresi üretti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Murat Kurum Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Seda Sayan Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Jose Sosa Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Eskişehir'de akılalmaz görüntüler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 13:05:19. #1.15#
title