Eskişehir'de AK Parti'nin "gönül seferberliği"ne ilgi AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "gönül seferberliği" kapsamında üye çalışmalarında başladı.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "gönül seferberliği" kapsamında üye çalışmalarında başladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu ve yönetimi, "gönül seferberliği" kapsamında vatandaşa ulaşmak, talep ve görüşlerini dinlemek üzere Ulusal Egemenlik Alanı'nda "AK Nokta" oluşturarak açılışını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çizmelioğlu, "gönül seferberliği"ne teşkilatının destek verdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı seferberlikle gönülden gönüle bir köprü kurduklarını kaydetti.

Ülke için elini taşın altına koyacak, milli değerlerine sahip çıkacak, büyük ve güçlü Türkiye yolunda AK Parti ailesini güçlendirecek üye çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Çizmelioğlu, şunları bildirdi:

"Ailemize katılmak isteyen, derdini, sıkıntısını, talep ve görüşlerini paylaşmak isteyen tüm hemşerilerimize ulaşmak istiyoruz. Hem parti binamızda hem de AK noktalarımız da hemşerilerimizi dinlemek için hazırız. Gönül seferberliğine Tepebaşı teşkilatı olarak var gücümüzle katılıyoruz. Mahalle teşkilatlarımızla kapı kapı, sokak sokak hemşerilerimize dokunmaya eskisinden de daha büyük şevkle devam edeceğiz. Gönül seferberliğinin yayılmasını var gücümüzle destekliyoruz."

Kaynak: AA