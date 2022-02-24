Eskişehir'de AK Parti'li yönetici kafesinde bacağından vuruldu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Şahin Biçerer, işlettiği kafede hesabı ödemediği iddia edilen Onur D. tarafından, aralarında çıkan tartışmada bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Paşa Mahallesi'nde kafe işleten Şahin Biçerer, gece hesabı ödemek istemediği iddia edilen müşteri Onur D. ile tartıştı. Onur D., belinden çıkardığı tabancayla Biçerer'i bacağından vurup kaçtı. Yaralanan Biçerer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Onur D. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur D., 'kasten yaralama' suçlamasıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Güncel