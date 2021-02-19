Eskişehir'de AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
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Eskişehir'de AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

19.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:20
Eskişehir'de AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongreye katılan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Türkiye'nin bütün mazlumların ve mağdurların yanında olduğunu söyledi.

Gençlerin enerjisini ve coşkusunu sahaya yansıtması gerektiğini anlatan Özboyacı, şöyle konuştu:

"Gençler zorlukları, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aşıyor. Daha güzel günlere ulaşmak için birlikte gayret gösteriyoruz. Eskişehir'deki gençlere davamızı anlatabilirsek, biz gençleri etkileriz. Hak dava taraftarıyız, doğru olan taraftayız, mazlumdan yanayız. Biz merhametliyiz, adaletliyiz, şefkatliyiz. Gençlere doğrunun yanında olduğumuzu, merhamet ve adalet gösterdiğimizi anlatmalıyız. Eskişehir'de davamızı anlatmadığımız, ulaşamadığımız, dokunamadığımız genç kalmayıncaya kadar kapı kapı, sokak sokak dolaşalım."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise AK Parti Gençlik Kolları'nın 1,5 milyon üyesiyle Türkiye'nin güvencesi olduğuna değinerek, gençlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasına hazırlanması gerektiğini vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da partisinin şehre önemli hizmetler sunduğunun altını çizerek, "Eskişehir'i 2024 yılında başta büyükşehir olmak üzere tüm belediyelerimizi tekrar ak belediyecilikle tanıştıracağız. Hizmetlerimizle gündeme gelmeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak ise "ben değil, biz" diyerek çıktıkları yolda kimseyi ayrıştırmadan, herkesi yanlarına alarak çalışacaklarını belirterek, gönüller yaparak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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