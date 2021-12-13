Eskişehir'de "Ahi Evran ve Ahilik Bilgi Şöleni" başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliği, iş dünyası ve kentteki üniversitelerin desteğiyle Türk Ocakları Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen Ahi Evran ve Ahilik Bilgi Şöleni başladı.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Ahilik teşkilatının, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde Osmanlı Devleti'nin temellerinin atılmasında, milletin birbirine kenetlenmesinde, birlik ve beraberliğinde de önemli roller üstlendiğini söyledi.

Ahilik geleneğinin, ticaret hayatının gelişmesinde önemli katkısının olduğunu belirten Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Günümüze kadar etkilerini devam ettiren Ahilik anlayışı için ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzen olduğunu düşünüyoruz. Bu bakımdan Ahiliğin bizler için önemi oldukça büyüktür. Ahilik teşkilatının temel amacı toplumda huzur ve barışı temin etmektir. Ahi Evran-ı Veli, meslek erbabına dürüstlük, güvenirlilik, kul hakkı, helal lokma, çalışma, yardımlaşma, paylaşma gibi ahlaki erdemleri aşılamaya çalışmıştır. Vicdanını kendi üzerine gözcü koyan, helalinden kazanan, kalbi Allah'a, kapısı 72 millete açık sanat erbapları yetiştiren Ahiliğin teşkilatlandığı ilk illerden biri de erenler şehri Eskişehir'dir. Şehrimizin mayasında, nice Ahinin emeği ve alın teri mevcuttur. Ahilik kültürünü geleceğe aktarmamız; kültür ve medeniyetimizin bekası için hayati önem arz etmektedir."

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler ise düzenlenecek etkinlikle akademisyenlerin iki gün boyunca Ahiliğin yeni dünya düzenindeki fonksiyonlarını değerlendirerek rapor haline getireceklerini bildirdi.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Ahi Evran'ın Anadolu'nun birçok yerinde esnaf ve sanatkarları teşkilatlandırarak dönemin ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu hatırlattı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci ise Ahiliğin Türk-İslam coğrafyasında birliğin, dayanışmanın, iktisadi kalkınmanın, siyasi istikrarın en önemli unsurlarından biri olduğunu ve Ahi Evran'ın tüccar ve sanatkarlar için rehberlik ettiğini belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Ahilik anlayışının bu topraklardaki değerlere, dürüstlük ve kardeşlik anlayışına katkı sağladığını vurguladı.

Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Başkanı Nedim Ünal ise Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasının çok önemli olduğunu belirterek, Mevlana ve Yunus Emre gibi Ahi Evran'ın da buna katkı sağladığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Ahi Evran ve Ahilik üzerine gerçekleştirilecek olan oturumlara geçildi. İki gün sürecek olan etkinlikte akademisyenler Ahi Evran ve Ahilik kültürü üzerine yaptıkları bilimsel çalışmaları paylaşacak.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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