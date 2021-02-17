Eskişehir'de ağaca çarpan yolcu otobüsündeki kişiler kazayı yara almadan atlattı
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Eskişehir'de ağaca çarpan yolcu otobüsündeki kişiler kazayı yara almadan atlattı

17.02.2021 09:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:12
Eskişehir'de ağaca çarpan yolcu otobüsündeki kişiler kazayı yara almadan atlattı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü, ağaca çarparak durabildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü, ağaca çarparak durabildi.

Antalya-Eskişehir seferini yapan Serdar Karakurt idaresindeki bir seyahat firmasına ait 26 RN 025 plakalı otobüs, Dutluca Mahallesi yakınında kar ve tipinin etkisiyle kayarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Otobüsteki kişilerin yara almadan kurtulduğu kazanın ardından 24 yolcu, araçlarla Eskişehir'e götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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