Eskişehir'de Afgan uyruklu kişiyi satırla öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

20.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:38

Eskişehir'de Afganistan uyruklu kişiyi satırla öldüren aynı ülke vatandaşı sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Malik Gülen'i (27) öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Beytullah Tatlıdil (22) ile tarafların avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan Tatlıdil, Gülen'i Afganistan'dan tanıdığını, Eskişehir'de zaman zaman görüştüklerini söyledi.

Tatlıdil, ailesinin Afganistan'da olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Türkiye'ye kaçak yollardan girdiğim için yasal olarak Afganistan'daki aileme para gönderemiyordum. Malik, kaçak yollardan aileme göndermek istediğim parayı ulaştırıyordu ancak yüksek oranda komisyon alıyordu. Geçen yıl temmuz ayında Malik'i konuşmak için telefonla aradım. Kız kardeşimin evine gittik. Burada aramızda aldığı komisyonların iadesi konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Malik bıçakla saldırdı. Yere düştük. Koltuğun altında bulunan ve sonradan farkına vardığım satırla Malik Gülen'e vurdum. Yere düştü ve bayıldı. Ne yapacağımı şaşırdım. Maktulden korktuğum için onu kabloyla boğdum. Cesedi evin odunluk kısmına götürdüm."

"Yaptığımdan dolayı çok pişmanım"

Cinayetin ardından Kırşehir'deki arkadaşının yanına gittiğini anlatan Tatlıdil, arkadaşının polise teslim olmasını söylediğini belirtti.

Sanık Tatlıdil, şunları ifade etti:

"Arkadaşım bana polise teslim olmamı söyledi. Üç gün burada kaldıktan sonra Eskişehir'e döndüm. Maktulün ailesi Taliban mensup olduğu için öldüğü duyulursa beni öldürecekleri korkusuyla teslim olamıyordum. Cesedi bu sebeple ortadan kaldırmaya karar verdim. O zamana kadar cesedi kimse fark etmemişti.

Cesedi kimsenin olmadığı bir zamanda böldüm, bavullara koydum. Bu haliyle odunlukta bekledi. Aslında yaptığımdan dolayı çok pişmanım."

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 18 yıl hapse mahkum etti.

Afganistan uyruklu Malik Gülen, Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak'taki tek katlı evde çıkan tartışmada aynı ülke vatandaşı Beytullah Tatlıdil tarafından satırla öldürülmüştü. Gülen'in cesedini parçalayıp valizlere yerleştiren zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA