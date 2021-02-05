Eskişehir'de AFAD'a ait depoda bulunan konteynerlerden ihtiyaç malzemeleri çalındı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Eskişehir İl Müdürlüğü'ne ait depoda bulunan yardım konteynerinden ihtiyaç malzemeleri çalındı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Eskişehir İl Müdürlüğü'ne ait depoda bulunan yardım konteynerinden ihtiyaç malzemeleri çalındı.
Eskişehir-Sarıcakaya kara yolu Fevzipaşa Mahallesi'ndeki AFAD'a ait depoda bulunan 10 yardım konteynerinden 3'ü henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce çalındı.
Durumu fark eden yetkiler polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, açılan konteynerden yaşam malzemelerinin çalındığını belirledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar