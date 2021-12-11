Eskişehir'de acı bekleyiş devam ediyor

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Sabah saatlerinde Ankara- Kahramankazan karayolunda meydana gelen trafik kazasında vefat eden Eskişehirli ailenin evinde acı bekleyiş sürüyor.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Kahramankazan karayolu üzerinde meydana geldi. Yusuf Öğüt'ün kullandığı 26 PU 096 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa T. Yönetimindeki 06 CBK 256 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti. Kahramankazan'da yakınlarının cenazesi için sabah erken saatlerde Eskişehir'den yola çıkan 26 PU 096 plakalı otomobilde bulunan sürücü Yusuf Öğüt, eşi Sultan Öğüt, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu ve yeğenleri Burcu Sağlam hayatlarını kaybetti. Karşıdaki araçta ise Abdullah Kocabaş hayatını kaybederken Mustafa T., Mahmut P. ve Mahmut B. kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Hayatını kaybedenlerin Kahramankazan'da bulunan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ndeki morgda otopsi işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Öğüt ailesinin Eskişehir Erenköy Mahallesi'ndeki evlerinde ise acı bekleyiş devam ediyor. Hayatını kaybeden Yusuf Öğüt, Sultan Öğüt, Nevzat Öğüt, Nezahat Cıbıroğlu ve yeğenleri Burcu Sağlam'ın cenazelerinin yarın sabah saatlerinde Eskişehir'e getirileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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