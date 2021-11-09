Eskişehir'de 9 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile çeşitli kitap ve dergiler ele geçirildi.

DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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