Eskişehir'de 9 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı - Haberler
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Eskişehir'de 9 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de 9 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Eskişehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile çeşitli kitap ve dergiler ele geçirildi.

DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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