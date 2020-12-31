Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip
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Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip

31.12.2020 23:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:35
Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip

ESKİŞEHİR'de saat 21.00'da başlayan 4 günlük kısıtlamanı ardından yaşanan ihlaller kent güvenliğinde kullanılan MOBESE merkezindeki yaklaşık 500 kamera ile takip edildi.

ESKİŞEHİR'de saat 21.00'da başlayan 4 günlük kısıtlamanı ardından yaşanan ihlaller kent güvenliğinde kullanılan MOBESE merkezindeki yaklaşık 500 kamera ile takip edildi.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da içeren yaklaşık 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de saat 21.00'de başlayan kısıtlamada trafik ekipleri tüm kavşaklarda görev alarak, araçları ve kişileri tek tek kontrol ediyor. Eskişehirlilerin genel olarak yasaklara uyarak evlerinden çıkmadığı gözlenirken, sokaklar da boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde faaliyet gösteren Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 80 personelle 24 saat esasıyla sokak kameralarıyla yasağı yakından takip ediyor. Ana cadde ve sokakların yanı sıra park ve bahçelerdeki yaklaşık 500 MOBESE kameralarıyla ihlaller kontrol ediliyor. Yasağa rağmen dışarı çıktığı tespit edilenler ise polis ekiplerince tespit edilerek idari para cezasına çarptırılıyor.

VALİ AYYILDIZ, MERKEZİ ZİYARET ETTİ

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü KGYS merkezini ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı. Kentteki sokağa çıkma kısıtlamasındaki son bilgileri alan Vali Ayyıldız, daha sonra polis merkezleri ve jandarma karakollarını da gezerek yılbaşında görevi başında olan personelle sohbet etti. Vali Ayyıldız'a Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge de eşlik etti.


Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip
Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip
Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip
Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip
Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip
Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip
Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip
Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip
Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip
Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip
Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip
Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip
Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip
Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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