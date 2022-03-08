Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

Eskişehir'de bazı sivil toplum kuruluşları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi önünde toplanan grup, ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan atarak Porsuk Bulvarı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Özden Yücel, Ukrayna'da yaşananlardan da görüldüğü gibi savaşın sadece bombaların patladığı coğrafyayı değil bütün dünyayı etkilediğini söyledi.

Özellikle savaşların en çok mağdur ettiği kesimin kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade eden Yücel, göç yollarında ölüme terk edilen, iltica ettikleri ülkelerde gayri insani koşullarda yaşamak zorunda bırakılan kadınların yaşadıklarını derinden hissettiklerini bildirdi.

Etkinlik sırasında, çok sayıda kadın polis görev yaptı.