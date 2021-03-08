Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polisler, vatandaşlara karanfil dağıttı

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli kadın polisler, kadınlara karanfil verdi.

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli kadın polisler, kadınlara karanfil verdi.

Kadın polisler, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yaklaşık 1000 karanfil ile "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında hazırlanan el broşürlerini dağıttı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, maskotlar "Kanka Polis" ve "Polis EsES" ise çocuklar ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar