Eskişehir'de 75 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi Eskişehir'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 75 yaşındaki kadın alkışlarla evine gönderildi.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 75 yaşındaki kadın alkışlarla evine gönderildi.

Umreden döndükten sonra Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantinada bir süre kalan Meryem Şaşmaz, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 25 Mart'ta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şaşmaz'ın, 15 gün süren tedavisi tamamlandı.

Sağlık personeli tarafından alkışlarla taburcu edilen Şaşmaz, memleketi Diyarbakır'a gitmek üzere AFAD ekipleri ile yola çıktı.

Kaynak: AA