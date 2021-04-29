Eskişehir'de 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 astsubay ve 1 zabıta memuru, polis tarafından gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 astsubay ve 1 zabıta memuru, polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara, İstanbul ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüphelinin Eskişehir'de olduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 astsubay ve 1 zabıta memurunu kent merkezinde yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3'ü soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı