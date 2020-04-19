Eskişehir'de 7 bin 935 kişiye sosyal destek ödemesi yapıldı Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 7 bin 935 kişiye 1000'er liralık sosyal destek ödemesi yapıldı.

Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 7 bin 935 kişiye 1000'er liralık sosyal destek ödemesi yapıldı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde kentte 7 bin 935 kişiye 1000'er lira sosyal yardım ikinci faz ödemelerinin yapıldığı belirtilerek, ödemelerin, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşlara evlerinde teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA