Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlamalar
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Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlamalar

22.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:33
Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlamalar

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için bazı kısıtlama kararları aldı.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için bazı kısıtlama kararları aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda 22 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan, işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı gibi belgeyi ibraz eden çalışanlar, sağlık randevusu olanlar, özel gereksinime muhtaç çocuğu olanlar, bakıcılık faaliyeti yürütenler hariç diğer herkese sabah 07.00-09.00, akşam 16.30-18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına ve pazaryerlerindeki yoğunluğu azaltmak üzere, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 12.00'den önce pazar alışverişlerini tamamlamalarına karar verildi. Yukarıda alınan kararlara uymayanlara; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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