Eskişehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar güneşi selamladı

Bahar havaları kendini göstermeye başlayınca 65 yaş üstü vatandaşlar güneşin tadını çıkardı.

Bahar havaları kendini göstermeye başlayınca 65 yaş üstü vatandaşlar güneşin tadını çıkardı.

Eskişehir'de beklenen sıcaklıklar nihayet gelmeye başladı. Uzun süredir kış aylarını andıran karlı ve yağmurlu günleri geride bırakan Eskişehirliler, 18 derece hava sıcaklığını bulunca soluğu dışarıda aldı. Özellikle korona virüs kısıtlamaları kapsamında günün belli saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, Hatboyu'nda güneşin tadını çıkarırken sosyal mesafe kurallarına özen gösterdi.

Banklarda güneşin tadını çıkaranlardan Mehmet Kerli isimli vatandaş, emekli olduktan sonra 20 yıl daha çalışarak sürekli aktif olduğunu, pandemi nedeniyle artık çalışmadığını, bu yüzden evde sürekli vakit geçirmekten çok bunaldığını söyledi. 65 yaş üstü olduğu için ulaşımı kullanamadığını söyleyen Kerli, "Uzun yıllar çalıştıktan sonra pandemi beni eve hapsetti. Bu kadar çalıştıktan sonra artık sürekli evde durmak hem vücudum hem de akıl sağlığım için çok bunaltıcı. Bu yüzden ben de bana dışarı çıkmam için izin verilen saatlerde yürüyüş yapıyor, açık havada gezerek oksijen alıyorum. Eskişehir'de bugün hava çok güzel dolayısıyla ben de bu havanın tadını çıkarmak istedim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı