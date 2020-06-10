Eskişehir'de, 65 ve yaş üstü vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
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Eskişehir'de, 65 ve yaş üstü vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Eskişehir'de, 65 ve yaş üstü vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturduESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstündekiler, süresi biten toplu taşıma kartlarını yenilemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

10.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:24

Eskişehir'de, 65 ve yaş üstü vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstündekiler, süresi biten toplu taşıma kartlarını yenilemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruktakilerin genel olarak maske taktığı gözlenirken, sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü.

65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerinin açıklanmasının ardından bugün 65 yaş ve üzeri Eskişehirliler, kullanım süresi biten ücretsiz toplu taşıma kartlarını yenilemek için Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İletişim Merkezi (BİLEM) akın etti. Mesai saatinin saat 12.00'de başlaması nedeniyle vatandaşlar yaklaşık 100 metre kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı da gözlenirken, uzun süre sırada bekleyen vatandaşların kimisi tepki gösterirken, kimisi de türkü söyleyerek vakit geçirdi.

Sabah saat 10.00'dan beri sıra beklediğini söyleyen Hasan Karataş, 'Saat 10.00'da geldim. 3 aydır evde kapalıydık. Hiçbir işimizi göremiyorduk. Bugün, bize sokağa çıkmak serbest oldu. Allah bundan sonra bize böyle bir şey göstermesin' dedi. Kartını yeniletmek için bekleyen Mehmet Yılmaz ise, 'Sabah 09.00'dan beri bekliyoruz. Geldik, gittik açılmadı. İçeride 2 tane memur çalışıyor. Memur sayısını arttırın diyoruz. Bu insanlar 3 aydır evlerindeydiler. 'Hastalık bulaşabilir' diyoruz ama dinleyen yok. Burası hastalığın bulaşma riski en yüksek olan yer. Daha fazla memur çalışsa bu insanlar burada beklemez' diye konuştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, BİLEM'in, 11 Haziran tarihinden itibaren saat 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet vereceğini belirtti.

Eskişehir'de, 65 ve yaş üstü vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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