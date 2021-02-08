Eskişehir'de 600 litre etil alkol ele geçirildi
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Eskişehir'de 600 litre etil alkol ele geçirildi

08.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:39
Eskişehir'de 600 litre etil alkol ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince baskın yapılan depoda sahte içki yapımında kullanılan 600 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince baskın yapılan depoda sahte içki yapımında kullanılan 600 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir depoda sahte içki yapımında kullanılan etil alkol satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi belirlenen depoya baskın yapan ekipler, şişelere doldurulmuş halde 600 litre etil alkol ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı. 

EMNİYETTEN 'SAHTE İÇKİYE DİKKAT' AÇIKLAMASIEskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ele geçirilen etil alkolün sahte içki yapımının yanı sıra çok çeşitli alanlarda kullanıldığı ifade edilerek, vatandaşların dikkatli olması istendi. Açıklamada şöyle denildi:

"Nerede ve hangi koşullarda üretildiği belli olmayan kaçak alkol tüketimi bazı vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmelerine, bazı vatandaşlarımızın da görme kaybı ile birlikte diğer organlarına zarar vererek kalıcı sağlık sorunları yaşamasına neden olabilmektedir. Merdiven altı üretimler, insan yaşamını tehdit ettiği gibi haksız kazanca ve vergi kaybına sebebiyet vermektedir. Yapılan operasyonlarla haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması hedeflenmektedir. KOM Şube Müdürlüğü'müzce kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadelemiz, vatandaşlarımızın ihbarları ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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