Eskişehir'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Eskişehir'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

22.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:23
Eskişehir'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, hırsızlık olayları üzerine Sivrihisar, Seyitgazi, Çifteler, Beylikova ve Han ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı ziynet eşyaları ve malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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