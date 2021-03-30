Eskişehir'de 590 bin makaron ele geçirildi
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Eskişehir'de 590 bin makaron ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de 590 bin makaron ele geçirildi

Eskişehir'de 590 bin boş makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de 590 bin boş makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 590 bin bandrolsüz boş makaron, 2 bin dal sarılmış sigara ile 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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