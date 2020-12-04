56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı

- 56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı

AYDIN - Ülke genelinde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilki bugün Aydın'da da başladı. 56 saat sürecek olan tam kısıtlama sonrasında Aydın sokakları boş kaldı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk haftası bugün başladı. Saat 21.00'de başlayan kısıtlama ile beraber Aydın sokakları sessizliğe bürünürken İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, kentin önemli noktalarında güvenlik tedbirleri aldı. Kısıtlamanın başlaması ile beraber tüm cadde ve sokaklar kısa sürede boşalırken, yasaktan muaf olanlar dışında Aydınlıların yasağa uyuduğu gözlendi. İl genelinde sıkı denetimler gerçekleştirilirken sokağa çıkma yasağına uymayan bazı vatandaşlar da ceza yemekten kurtulamadı. Bu akşam itibariyle başlayan kısıtlama Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek.

Kimler dışarı çıkabilecek

Aydın genelinde uygulanan tam kısıtlama sonrasında ise vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmesi adına market, bakkal, fırın gibi işletmeler hafta sonu boyunca saat 10.00 ile 17.00 arasında açık kalacak. Temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ise yürüme mesafesinde olmak koşulu ile bölgesindeki işletmelerden ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER