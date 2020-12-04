56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı

04.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:49

- 56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı Ülke genelinde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilki bugün Aydın'da da başladı.

- 56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı

AYDIN - Ülke genelinde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilki bugün Aydın'da da başladı. 56 saat sürecek olan tam kısıtlama sonrasında Aydın sokakları boş kaldı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk haftası bugün başladı. Saat 21.00'de başlayan kısıtlama ile beraber Aydın sokakları sessizliğe bürünürken İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, kentin önemli noktalarında güvenlik tedbirleri aldı. Kısıtlamanın başlaması ile beraber tüm cadde ve sokaklar kısa sürede boşalırken, yasaktan muaf olanlar dışında Aydınlıların yasağa uyuduğu gözlendi. İl genelinde sıkı denetimler gerçekleştirilirken sokağa çıkma yasağına uymayan bazı vatandaşlar da ceza yemekten kurtulamadı. Bu akşam itibariyle başlayan kısıtlama Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek.

Kimler dışarı çıkabilecek

Aydın genelinde uygulanan tam kısıtlama sonrasında ise vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmesi adına market, bakkal, fırın gibi işletmeler hafta sonu boyunca saat 10.00 ile 17.00 arasında açık kalacak. Temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ise yürüme mesafesinde olmak koşulu ile bölgesindeki işletmelerden ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı
56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER

İlgili Haberler

Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı
Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı
İzmir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İzmir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sınır Kenti Kilis'te 56 Saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sınır Kenti Kilis'te 56 Saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Kenan Işık Yıldız Tilbe
Spor Samatta Erol Bulut Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 23:51:09. #1.15#
title