Eskişehir'de 56 saatlik kısıtlama döneminde trafik denetimleri sürüyor
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Eskişehir'de 56 saatlik kısıtlama döneminde trafik denetimleri sürüyor

26.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:09
Eskişehir'de 56 saatlik kısıtlama döneminde trafik denetimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge sonrası başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Eskişehir'in 10 ayrı noktasında trafik denetimleri yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge sonrası başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Eskişehir'in 10 ayrı noktasında trafik denetimleri yapılıyor.

Sokağa çıkma yasaklarında hafta sonları ülke genelinde tüm işlek meydanlar boş kaldı. Araç ve yaya trafiği büyük oranda azalsa da vatandaşlar 17.00'ye kadar evlerine en yakın market, manav ve fırın gibi alışveriş noktalarına gidebiliyor. Ayrıca çalıştıkları için kısıtlamadan muaf olanlar da sokaklarda görülürken polis ekipleri, Eskişehir'in 10 ayrı noktasında trafik denetimlerini sürdürüyor. Yoldan geçen araçlar tek tek durdurulurken araçlarda bulunanların kısıtlamadan muaf olduklarını kanıtlayan belgeleri inceleniyor. Gereken evrakları denetim yapan ekiplere gösteremeyen vatandaşlar hakkında ise cezai işlem uygulanıyor.

"Halk kurallara uyuyor"

Cengiz Topel-1 Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı ve Haller Kavşağı'nda yapılan denetimler fotoğraf karelerine yansıdı. Polis ekipleri Eskişehir genelinde toplam 10 noktada denetimlerin sürdüğünü aktardı. İnsanların genel olarak kurallara uyduğu belirtilirken problem çıkaran vatandaşların daha çok akşam saatlerinde görüldüğü ifade edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 56 saatlik kısıtlama döneminde trafik denetimleri sürüyor
Eskişehir'de 56 saatlik kısıtlama döneminde trafik denetimleri sürüyor
Eskişehir'de 56 saatlik kısıtlama döneminde trafik denetimleri sürüyor
Eskişehir'de 56 saatlik kısıtlama döneminde trafik denetimleri sürüyor
Eskişehir'de 56 saatlik kısıtlama döneminde trafik denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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