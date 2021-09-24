Eskişehir'de 55 kişi dernekte kumar oynarken yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de 55 kişi dernekte kumar oynarken yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir'de 55 kişi dernekte kumar oynarken yakalandı

ESKİŞEHİR'de dernek binasında kumar oynayan 55 kişiye, 73 bin 480 lira idari para ceza kesildi.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de dernek binasında kumar oynayan 55 kişiye, 73 bin 480 lira idari para ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla baskın yapan ekipler, 55 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlik tespiti yapılan kişilere koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 73 bin 480 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca dernek sorumlusu hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçlarından adli soruşturma başlatıldı. Dernek binası da mühürlenerek kapatıldı.


Eskişehir'de 55 kişi dernekte kumar oynarken yakalandı

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