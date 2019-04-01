Eskişehir'de 5'nci Büyükerşen Dönemi

ESKİŞEHİR'de 1999 yılında siyasete atılarak belediye başkanlığına seçilen CHP'li Yılmaz Büyükerşen, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 50 oy olarak üst üste 5'nci kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazandı. Büyükerşen, büyükşehir konukevinin ikinci katından balkondan konuşma yaparak seçmenlerine teşekkür ederken, Eskişehir'de partililer müzik eşliğince seçimi zaferini davullu zurnalı kutladı.

Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999 seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den aday olarak oyların yüzde 44'ünü aldı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde, oylarını yüzde 45'e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi. 2009 yerel seçimlerinde yüzde 50 üzeri oy olan Büyükerşen, yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi. 27 Ocak 2011'de, partisinden istifa ederek CHP'ye geçen Büyükerşen, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde yüzde 45 oy alarak 4'ncü kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

BEŞİNCİ DÖNEMİNE BALKON KONUŞMASI

Bugünkü seçimlere CHP'den Millet İttifakı adayı olarak katılan Yılmaz Büyükerşen, oyunu Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'ne, eşi Seyhan Büyükerşen ile birlikte kullandı. Seçmenleriyle sohbet ederek okulları gezen Büyükerşen, ardından evine geçti. Seçim sonuçlarının bir kısmını seçim koordinasyon merkezinde takip eden Büyükerşen resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 50 oy alarak üst üste 5'nci kez büyükşehir belediye başkanlığın kazandı. Büyükşehir Belediyesi'nin konukevi binasının ikinci katındaki balkona dev Türk bayrağı ve Atatürk portresi asıldı. Meydanda toplananlara buradaki balkondan seslenen Büyükerşen, "Sizlere olan en derin sevgimizi bu balkondan sizlere sunuyoruz. Yakın zamana kadar Ankara'nın balkonu vardı. Şimdi Eskişehir'in balkonu var. Atatürkçü, laik, hukuk devleti, parlamenter sistemi savunan Eskişehirliler, bu seçimlerde gösterdiğiniz demokratik anlayıştan sizlere binlerce defa teşekkür ediyorum. Diğer parti adaylarına da uygarca bir seçim geçirdiğimiz için teşekkür ediyorum. Köylü, kentli, ilçeli bütün Eskişehirlilere hizmet yarışına kollarımızı sıvayıp başlayacağız. Sizler Türkiye'nin örnek bir şehri olarak hayatınıza devam edeceksiniz. Bize güç ve kuvvet verdiniz, sağ olun" şeklinde konuştu. Büyükerşen'e balkon konuşması sırasında yeniden başkanlığa seçilen Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye başkanları Ahmet Ataç ile Kazım Kurt da eşlik etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Yılmaz Büyükerşen'i dinleyen partililer daha sonra araç konvoyları ve davul zurna eşliğinde eğlenerek seçim zaferini kutladı.

OYUNU ARTTIRDI

Büyükerşen'in rakibi Cumhur İttifakı adayı Burhan Sakallı ise yerel seçimlerde yüzde 45 oy alarak ikinci sırada yer aldı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 45.3 (237 bin 375) oy alan Yılmaz Büyükerşen, bu seçimlerde oyunu yükselterek, yüzde 50'nin üzerinde çıktı. Ak Parti ise Eskişehir'de bir önceki seçimde yüzde 39.1 (204 bin 873) oy almıştı. Bu seçimlerde ise yüzde 45 seviyesinde kaldı. 31 Mart Mahalli İdareler yerel seçimlerine katılım oranı ise Eskişehir için yüzde 83 olarak belirlendi.

MERKEZ İLÇELERDE CHP'Lİ ADAYLAR KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre Eskişehir'in merkez ilçeleri olan Tepebaşı ve Odunpazarı'nda da Millet İttifakı'nın adayı olarak katılan CHP'li adaylar seçimi kazandı. Tepebaşı ilçesinde Ahmet Ataç aralıklarla 4'ncü kez başkanlık koltuğuna oturdu. Odunpazarı ilçesinde ise Kazım Kurt ikinci kez başkanlığa seçildi.

BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

8 Kasım 1937 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Atatürk Lisesi'ni tamamladıktan sonra 1962'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ilk mezunlarından biri oldu. 1966 yılında doktorasını tamamlayan Büyükerşen, 1968 yılında doçent 1973 yılında profesör oldu. 1982'de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirilen Yılmaz Büyükerşen 1987'de aynı göreve tekrar atandı. Eskişehir'de ikinci üniversitesinin kurulmasına ve dünyada tek olan Açık Öğretim Fakültesi'nin kurulmasına da öncülük eden Büyükerşen, 2 dönem Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığı görevinde de bulundu. Kendi adını taşıyan Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini 19 Mayıs 2013 tarihinde açıldı. 1999 yılında siyasete atılan Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında yapılan seçimleri kazandı. Yılmaz Büyükerşen evli, iki çocuk ve iki torun sahibi.

- Eskişehir

Kaynak: DHA