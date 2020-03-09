Eskişehir'de, 5 kişi evlerinde uyuşturucuyla yakalandı
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Eskişehir'de, 5 kişi evlerinde uyuşturucuyla yakalandı

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen 5 kişi yakalandı.

09.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:31
Eskişehir'de, 5 kişi evlerinde uyuşturucuyla yakalandı

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, skunk ve metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takip edilen 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 8,46 gram gelen, 0,11 gram metamfetamin ve 2,71 gram liserjik asit dietilamid ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçilerek, emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü, hakkında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı. İfade işlemleri tamamlanan ve uyuşturucu satmakla suçlanan, 1'i 3 ayrı suçtan arandığı belirlenen 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

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