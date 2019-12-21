Eskişehir'de 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Eskişehir'de 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR'de haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

21.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:18
Eskişehir'de 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR'de haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 5 şüpheli, ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 5 şüphelinin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla 2 muvazzaf, 1 emekli askeri personel ile askeri okuldan ilişiği kesilen 2 şüpheliyi saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği belirtildi. 


Kaynak: DHA
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