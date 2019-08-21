21.08.2019 17:49

Eskişehir'de 5 araç birbirine girdi 2 yaralı

Eskişehir'de otomobilin yanı sıra kamyon ve beton yünü yüklü TIR araçların karıştığı 5 araçlı zincirleme trafik kazasında, 2 şoför kabinine sıkışarak yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara çevre yolu Hava Müzesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'ya giden Ayşe Gülbahar Yetmez kullandığı 06 AB 243 plakalı otomobil sürücüsü iddialara göre ani fren yaparak durunca, ardından gelen Metehan Özdemir'in kullandığı 26 YD 079 plakalı kamyon, Hüseyin Gültekin'in idaresindeki 14 EB 286 plakalı TIR, Mehmet Çoğultuğ'un yönetimindeki 47 PL 167 plakalı TIR, Muharrem Çoğultuğ'un idaresindeki 21 LB 432 plakalı TIR ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 UN 099 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Şoför kabinine sıkışan TIR sürücüleri Mehmet Çoğultuğ (31) ve Muharrem Çoğultuğ (31) itfaiye kaza kırım ekibinin uzun uğraşları sonucu yaralı olarak çıkarılarak ambulansla Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Mehmet Çoğultuğ'un sağ ayağının sıkışmaya bağlı olarak kırıldığı tespit edilirken, diğer Muharrem Çoğultuğ'un da genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayı görenler yan yoldan çevre yoluna çıkan otomobilin önündeki araç çarpmamak için aniden fren yaptığını arkasından gelen araçlarında duramayıp birbirine çarptığını söyledi. Uzun süre trafiğin tek şeritten ilerlediği yolda araçlar vinçlerle yoldan kaldırılarak trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA