Eskişehir'de 48 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
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Eskişehir'de 48 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Eskişehir'de bazı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de 48 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
22.09.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:10

Eskişehir'de bazı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde 7 adreste yaşanan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Yasin C. olduğunu belirledi.

Ekipler, 41 ev ve iş yerindeki hırsızlıklarla ilgili emniyette suç kaydı bulunan zanlıyı saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan Yasin C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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