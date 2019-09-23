Eskişehir'de 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Eskişehir'de 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 1 kişi de yakalandı.

23.09.2019 12:25
Eskişehir'de 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 1 kişi de yakalandı.


Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 20 Eylül tarihinde 1 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıstan 47 adet 1 kilogramlık bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Öte yandan polis ekipleri, yakalanan şüpheli hakkında adli tahkikata başladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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