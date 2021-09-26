Eskişehir'de 42 şişe sahte içki ve 870 paket kaçak sigara ele geçirildi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de emniyet ekiplerinin bir kişinin evinde ve garajında yaptığı arama çalışmasında 42 şişe kaçak ve sahte bandrollü viski ve 870 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak sigara ve alkolü piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda 24 Eylül günü 1 kişinin evinde ve garajında yapılan aramada 42 şişe kaçak ve sahte bandrollü viski ve 870 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadelemiz; vatandaşlarımızın ihbarları ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

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