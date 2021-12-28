Eskişehir'de 400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de 400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Eskişehir'de 400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 400 litre kaçak etil alkol ile 32 alkol kiti ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki yapımında kullanıldığı...

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 400 litre kaçak etil alkol ile 32 alkol kiti ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki yapımında kullanıldığı tespit edilen etil alkolleri piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin 2 iş yeri ve 1 soğuk hava deposuna yaptığı baskınlarda; içki yapımında kullanılan 400 litre kaçak etil alkol ve 32 alkol kiti ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.?


Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title