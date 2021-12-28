Eskişehir'de 400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 400 litre kaçak etil alkol ile 32 alkol kiti ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki yapımında kullanıldığı...
ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 400 litre kaçak etil alkol ile 32 alkol kiti ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki yapımında kullanıldığı tespit edilen etil alkolleri piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin 2 iş yeri ve 1 soğuk hava deposuna yaptığı baskınlarda; içki yapımında kullanılan 400 litre kaçak etil alkol ve 32 alkol kiti ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.?
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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