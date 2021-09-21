Eskişehir'de 40 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de 40 litre sahte içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir'de 40 litre sahte içki ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince durdurulan araçta 40 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 160 litre aroma kiti ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince durdurulan araçta 40 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 160 litre aroma kiti ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente getirilecek sahte içkinin piyasada satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen araç, polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada 40 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan 160 aroma kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Eskişehir'de 40 litre sahte içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Meral Akşener Hasan Polatkan Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Acun Ilıcalı
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eskişehir'de 40 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 16:31:25. #1.11#