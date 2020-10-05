Eskişehir'de 4 uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
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Eskişehir'de 4 uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

05.10.2020 11:31 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:34
Eskişehir'de 4 uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 14,97 gram sentetik uyuşturucu, 4,29 gram esrar, 0,1 gram eroin, 3 tablet, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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