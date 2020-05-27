Eskişehir'de 4 günlük yasak sonrası sokaklar doldu
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Eskişehir'de 4 günlük yasak sonrası sokaklar doldu

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar doldu.

Eskişehir'de 4 günlük yasak sonrası sokaklar doldu
27.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:14

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar doldu. Özellikle banka şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsün tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 81 kentte uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Eskişehir'de cadde ve meydanlar ile sokaklar doldu. Kentin trafiğe kapalı olan Hamamyolu ve İki Eylül Caddesi'nin her iki girişini bariyerlerle kapatan polis, vatandaşların kontrollü bir şekilde caddeye girişlerini sağladı. Banka ve PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı.

Eskişehir Valiliği ise 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince il genelinde kısıtlama kurallarını ihlal ederek dışarıya çıkan 114 kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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