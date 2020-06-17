Eskişehir'de 4 gencin 'küfürlü konuşma' kavgası karakolda bitti Eskişehir'de, küfürlü konuşma nedeniyle 4 şahıs arasında çıkan kavga karakolda bitti.

Eskişehir'de, küfürlü konuşma nedeniyle 4 şahıs arasında çıkan kavga karakolda bitti.

Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Güllük Mahallesinde yaşandı. Dün bir apartman önünde iddialara göre, K.Ö. (24), E.C.G. (22), M.T. (23) ve E.T. (26) arasında karşılık küfürleşme yaşandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şahıslar birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların polis ekiplerine durumu bildirmesiyle, bölgeye intikal eden ekipler kavga eden gençleri ayırdı.

Öte yandan tehdit ve hakaret olayına karışan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA