Eskişehir'de 33 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
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Eskişehir'de 33 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Eskişehir'de 33 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de çok sayıda suçtan aranan cezaevi firarisi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de çok sayıda suçtan aranan cezaevi firarisi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27'si dolandırıcılık, diğerleri tehdit, hakaret ve şantaj olmak üzere hakkında 33 suçtan yakalama kararı bulunan Kamil K'ye yönelik çalışma başlattı.

Cezaevi firarisi Kamil K'nin, Alpu ilçesine bağlı kırsal Sakarıkaracaören Mahallesi'nde ikamet eden babasına ait evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler bu adrese baskın yaptı.

Gözaltına alınan Kamil K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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