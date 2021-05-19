ESKİŞEHİR - 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldı
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ESKİŞEHİR - 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldı

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında statta dev Türk bayrağı açıldı.

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında statta dev Türk bayrağı açıldı.

Antrenörler ve gönüllü öğrencilerden oluşan 80 kişilik ekip, 33 bin seyirci kapasiteli yeni Eskişehir Stadı'nda bir araya geldi.

Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinin seslendirilmesinden sonra saat 19.19'da antrenörler ile öğrencilerin taşıdığı 50 metrekarelik bayrak, sahanın orta noktası üzerinde açılarak İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ile diğer ilgililer katıldı.

ESKİŞEHİR - 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldı
ESKİŞEHİR - 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldı
ESKİŞEHİR - 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldı
ESKİŞEHİR - 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldı
ESKİŞEHİR - 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldı
ESKİŞEHİR - 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldı
ESKİŞEHİR - 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldı
ESKİŞEHİR - 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldı
ESKİŞEHİR - 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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