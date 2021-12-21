Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 314 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 314 litre sahte içki ele geçirildi

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 314 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sahte ve kaçak içki sürdükleri iddia edilen 22 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sahte ve kaçak içki sürdükleri iddia edilen 22 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla sahte ve kaçak içki üretimi ve satışını yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sağlıksız koşullarda üretimi ve depolaması yapılan 314 litre sahte içki ele geçirildi, 22 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızı kesinlikle kaçak ve dışarda merdiven altı yerlerde üretilen ve içeriği belli olmayan bu tür içecekleri içmemeleri konusunda uyarıyoruz. Bu tür davranışlar ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Ayrıca bu şekil üretim yapanlar hakkında da ölüme ve yaralanmaya sebep olmak ve 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan kararlılıkla soruşturmalar yürütülmektedir."

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 314 litre sahte içki ele geçirildi

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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