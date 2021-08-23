Eskişehir'de 311 bin sazan su kaynaklarına bırakıldı
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Eskişehir'de 311 bin sazan su kaynaklarına bırakıldı

Eskişehir'de 311 bin sazan su kaynaklarına bırakıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, 311 bin 650 yavru sazan, 8 ilçedeki su kaynaklarına bırakıldı.

ESKİŞEHİR'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, 311 bin 650 yavru sazan, 8 ilçedeki su kaynaklarına bırakıldı.

Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu Müdürlüğü tarafından üretilerek, Eskişehir'e getirilen 311 bin 650 yavru sazan Alpu, Beylikova, İnönü, Mihalıççık, Seyitgazi, Sivrihisar, Sarıcakaya ve Tepebaşı ilçelerindeki baraj göletleri ile çeşitli su kaynaklarına bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, doğal yaşamın devamlılığının büyük önem arz ettiğini belirterek, "Balıklandırma çalışmalarında yetiştiricilik faaliyetinde bulunmayan göletler, ilimiz sınırlarında bulunan baraj gölleri ve amatör balıkçıların avcılık yaptıkları su kaynakları özellikle tercih edildi. Su kaynaklarının kirletilmemesi ve avcılık faaliyetlerinde Bakanlığımızca yayınlanan tebliğlerle belirlenen yasak, sınırlama ve sorumluluklara titizlikle uyulması sularımızdaki doğal yaşamın devamlılığı için büyük önem arz etmektedir. Gerek su kaynaklarına yeni bırakılan, gerekse suda mevcut diğer yavru balıkların gelişimlerini tamamlamaları ve en az bir kez üreyebilmeleri için avcılık sırasında yakalanan küçük balıklara herhangi bir zarar verilmeden suya iade edilmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Eskişehir'de 311 bin sazan su kaynaklarına bırakıldı
Eskişehir'de 311 bin sazan su kaynaklarına bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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