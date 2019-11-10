10.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:49

Eskişehir'de 30 bin silindirle Atatürk silueti oluşturuldu

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye bünyesindeki sporcular, 30 bin silindir kullanarak spor salonunda 81'nci ölüm yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetini yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in sosyal medyadan paylaştığı siluet videosu büyük ilgi gördü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümünde belediye sporcularıyla bir projeye imza attı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda 30 bin küçük silindir yere dizilerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Gençlerin tamamladığı siluet çalışmasının videosunu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sosyal medya hesaplarından 'Biz daima O'nun izindeyiz, O daima bizim kalbimizde' notuyla paylaştı. Proje videosu sosyal medyada 1 milyondan fazla izlendi.

Kaynak: DHA