Son dakika haber: Eskişehir'de 3 milyon liralık tefeci operasyonu 18 gözaltı
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Son dakika haber: Eskişehir'de 3 milyon liralık tefeci operasyonu 18 gözaltı

19.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:43

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de 3 milyon liralık tefeci operasyonu: 18 gözaltıESKİŞEHİR'de, tefecilik yaparak yaklaşık 3 milyon lira gelir elde ettikleri tespit edilen 2'si kadın 18 şüpheli, yakalandı.

Eskişehir'de 3 milyon liralık tefeci operasyonu: 18 gözaltı

ESKİŞEHİR'de, tefecilik yaparak yaklaşık 3 milyon lira gelir elde ettikleri tespit edilen 2'si kadın 18 şüpheli, yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Sosyal medyada verdikleri ilanlardan kendilerine ulaşanlara, yüksek faiz ile verdikleri paralara karşı senet imzalattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik polis, operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 2'si kadın 18 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 12'si 'tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi.

3 MİLYON GELİR ELDE ETMİŞLER

Polisin yaptığı incelemede şüphelilerin, yaklaşık 3 milyon lira haksız gelir elde ettiği ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

Son dakika haber: Eskişehir'de 3 milyon liralık tefeci operasyonu 18 gözaltı
Son dakika haber: Eskişehir'de 3 milyon liralık tefeci operasyonu 18 gözaltı
Son dakika haber: Eskişehir'de 3 milyon liralık tefeci operasyonu 18 gözaltı
Son dakika haber: Eskişehir'de 3 milyon liralık tefeci operasyonu 18 gözaltı
Son dakika haber: Eskişehir'de 3 milyon liralık tefeci operasyonu 18 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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