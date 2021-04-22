ESKİŞEHİR'DE KISITLAMA ÖNCESİ SOKAKLAR DOLDU

SAĞLIK Bakanlığı açıkladığı risk haritasında 100 bin nüfusta 605,85 vaka oranına sahip Eskişehir'de 82 saat sürecek olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşandı.

SAĞLIK Bakanlığı açıkladığı risk haritasında 100 bin nüfusta 605,85 vaka oranına sahip Eskişehir'de 82 saat sürecek olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri devriye gezdikleri araçlardan anonslar yaparak maske ve sosyal mesafe kuralı uyarılarında bulundu.

Sağlık Bakanlığı 10-16 Nisan haftasına ilişkin açıkladığı koronavirüs risk haritasını Eskişehir, 100 bin kişide 605,85 vaka oranıyla yüksek riskli iller arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın 3 günlük kısıtlama öncesinde Eskişehir'de alışveriş telaşına düşenler sokak ve caddelerde insan yoğunluğuna neden oldu. Kentin trafiğe kapalı ve işyerlerinin çoğunlukla işyerlerinin bulunduğu İkieylül, İsmet İnönü ve Hamamyolu caddesinde maske takıldığı gözlenirken, sosyal medya kuralına uyulmadığı görüldü.

POLİS ANONSLARLA UYARDU

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu caddelerde yaya devriyenin yanı sıra araçlardan anonslarla uyarılarda bulunarak, 'Kıymetli vatandaşlarımız salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz' dedi.

HES HARTİASI DA KIRMIZI

Risk oranlarında 100 bin nüfusta 600 oran seviyesini aşan 10 şehir arasında yer alan Eskişehir'de vakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kentin tamamının 'düşük risk' anlamına gelen 'mavi' renkle gösterildiği harita, son 1 ayda artan vaka sayısının ardından tamamen kırmızıya boyandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması bugün saat 19.00'da başlayacak ve pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı