Eskişehir'de 3 firari hükümlü yakalandı

17.08.2019 13:08

Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yaralama, hırsızlık ve mühür bozma" suçlarından 5 yıl 7 ay 15 gün hapse mahkum edilen Zeki Ş. ile altışar yıl hapis cezası verilen Bilal Ö. ve Abtil Ö'yü saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA