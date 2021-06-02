Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisi adliyede
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Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisi adliyede

Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisi adliyede
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu tespit edilen, askeri okulla ilişiği kesilmiş M.K. ile meslekten ihraç emniyet amiri İ.E. ve komiser A.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde olduğu belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisi adliyede
Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisi adliyede
Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisi adliyede
Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisi adliyede
Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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