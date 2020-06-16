Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası
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Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle 3 tutuksuz sanığa hapis cezası verildi.

Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası
16.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:22

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle 3 tutuksuz sanığa hapis cezası verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Sedef A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

İddiaları reddeden sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Aynı mahkemedeki diğer davalarda, ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ayşe Ü. ve Tuğba Ç. de aynı sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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