Eskişehir?de 3 evde oturan 19 kişiye koronavirüs karantinası
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Eskişehir?de 3 evde oturan 19 kişiye koronavirüs karantinası

ESKİŞEHİR'de üç kişinin Covid-19 testi pozitif çıkması üzerinde yan yana 3 evde yaşayan 19 kişi, il pandemi kurulu kararınca 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Eskişehir?de 3 evde oturan 19 kişiye koronavirüs karantinası
18.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:36

ESKİŞEHİR'de üç kişinin Covid-19 testi pozitif çıkması üzerinde yan yana 3 evde yaşayan 19 kişi, il pandemi kurulu kararınca 14 günlüğüne karantinaya alındı. Evlerin önü polis bariyerleriyle kapatılırken, ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı belirtildi.Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamur Mahallesi'nde oturan 3 kişiye rahatsızlanarak gittiği hastanede Covid-19 testi yapıldı. Koronavirüs olduğu tespit edilen 3 kişi hastanede tedavi altına alınırken, Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi yaptığı inceleme sonucu pozitif vakalarla temasta olabileceği yan yana evlerde oturan 19 kişi tespit edildi. Eskişehir Valiliği il pandemi kurulu riski ve virüs bulaşmasını engellemek amacıyla 19 kişi hakkında 14 gün ev karantinasına karar verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri karar üzerine akşam yan yana olan 3 evin girişini demir bariyerlerle kapattı. Araların çocuklarında olduğu 3 evdeki 19 kişinin tüm ihtiyaçlarının Odunpazarı Kaymakamlığı koordinesinde olan Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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